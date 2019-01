Infonachmittag des SoVD

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark lädt seine Mitglieder und Gäste zum ersten Infonachmittag des Jahres ein. Am Mittwoch, 23. Januar, um 14.30 Uhr beginnt im Gasthaus Bludau in Wennebostel der erste Nachmittag des Jahres. Auch in diesem Jahr können sich alle Mitglieder und Gäste auf interessante Referenten mit Vorträgen freuen. Der Ortsvorstand freut sich auf eine rege Beteiligung und wünscht seinen Mitgliedern ein gesundes neues Jahr.