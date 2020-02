Informationsabend

Vorsorgevollmacht – Was ist das?

Bissendorf. Jedem kann es passieren, ob jung oder alt. Durch Unfall, Krankheit oder sonstige Umstände ist man plötzlich nicht mehr in der Lage selbstständig Entscheidungen zu treffen.Ob Pflege, Betreuung oder lebenserhaltende Maßnahmen notwendig werden, ein möglichst nahe stehender Mensch sollte dann Entscheidungen treffen können. Der Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark lädt gemeinsam mit dem Seniorenbeirat am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Bissendorf ein. Peter Birkhäuser (Rechtsanwalt und Notar aus Bissendorf und Jürgen Brandt (Richter am Amtsgericht Burgwedel) werden über dieses Thema informieren und im anschließendem Gespräch für Fragen zur Verfügung stehen. Um einen geeigneten Gesprächskreis vorbereiten zu können wird um Anmeldung bei der Freiwilligenagentur unter Telefon (0 51 30) 9 73 41 44 oder per E-Mail unterfreiwilligenagentur@wedemark.de gebeten.