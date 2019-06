Infos über Widerstand gegen Maststallbau

Bissendorf. Die Bürgerinitiative Contra Industriehuhn Wedemark veranstaltet am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr einen Informationsabend im Bürgerhaus Bissendorf. Die BI wird über den Widerstand gegen die Baugenehmigung der Hühnermastanlage in Elze/Wedemark und den Eilantrag gegen den Baubeginn informieren. Eine Hühnermastanlage mit 164.000 Plätzen belastet nicht nur die Umwelt und stört die Menschen durch Gerüche und Verkehrslärm, sondern sie emittiert auch Keime und Bioaerosole. Deshalb wird Dr. Claudia Preuß-Ueberschär in einem Vortrag über Antibiotika in der Massentierhaltung und über die davon ausgehenden Gefahren für die menschliche Gesundheit berichten. Es wird danach auch Raum geben für Fragen, Gedankenaustausch und Diskussion.