Infoschnitte

Mellendorf. Bei der nächsten Infoschnitte im Mehrgenerationenhaus geht es um den Ambulanten Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark.

Hospiz ist vom lateinischen Wort für „Gastfreundschaft“ abgeleitet und bezeichnet heute eine Form der Sterbebegleitung. Das mag für einige nicht nach einem Thema klingen, mit dem man sich gerne beschäftigt. Der Tod ist in der Gesellschaft oft sehr weit weg und findet in Krankenhäusern und Bestattungsinstituten statt. Was bedeutet es aber, jemanden beim Sterbeprozess zu begleiten? Und um was kümmert sich der Ambulante Hospizdienst noch?

Egal ob bei Verwandten, Freunden oder bei sich selbst – irgendwann ist jeder mit dem Thema Tod konfrontiert. Interessierte können sich am Mittwoch, 19. September, von 18 bis 19.30 Uhr bei einem Abendbrot über die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes in der Wedemark informieren und auch gerne Fragen rund um die Arbeit des Hospizdienstes, Sterben und Trauer stellen. Der Abend findet im Mehrgenerationanhaus Wedemark, Gilborn 6 statt. Der Abend ist kostenlos. Anmelden können Interessierte sich telefonisch unter (0 51 30) 9 74 31 44 oder per E-Mail freiwilligenagentur@wedemark.de.