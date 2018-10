Infoschnitte im MGH

Einführung in eine andere Welt der Wahrnehmung

Mellendorf. Am Mittwoch, 17. Oktober gibt es wieder das gemeinsame Abendesse, die „Infoschnitte“, im Mehrgenerationenhaus um 18 Uhr. An diesem Abend wird es einen Kurzvortrag zum Thema Autismus geben mit dem Thema „Einführung in eine andere Welt der Wahrnehmung“. Referentin ist Simone Hatami, Leiterin des Zentrums für Autismus-Kompetenz (ZAK), Hannover.Menschen mit Autismus erleben sich und ihre Umwelt anders als andere Menschen. Dadurch entstehen oft Schwierigkeiten in der Kommunikation und außergewöhnliche Denk- und Verhaltensweisen. In diesem Vortrag soll auf die Auswirkungen autistischen Erlebens eingegangen werden. Neben einigen Orientierungshilfen für den (Berufs-)Alltag, die den Besuchern Simone Hatami gerne an die Hand geben möchte, steht sie anschließend auch für individuelle Fragen zur Verfügung.Anmeldungen bis Mittwoch, 12 Uhr, unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail an freiwilligenagnetur@wedemark.de.