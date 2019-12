Infostand am 21. Dezember

SPD Resse verteilt Fahrpläne und Kalender

Resse. Schon seit vielen Jahren erstellt die Resser SPD den „Resser Fahrplan“ um den Einwohnern die Nutzung der Buslinien zu erleichtern, die den Ort berühren. Auch zum bevorstehenden Fahrplanwechsel erscheint der neue Resser Fahrplan und wird von Mitgliedern der Resser SPD an die Haushalte verteilt. Außerdem wird der Fahrplan auch beim Infostand der Resser SPD am Sonnabend, 21. Dezember, ab 9 Uhr vor dem Frischmarkt bereitgehalten. Dort gibt es dann auch den Wedemark-Fotokalender 2020, der in zwei Formaten kostenlos angeboten wird. Auf dem Infostand können sich Einwohner ferner über die Veränderungen informieren, die sich im kommenden Jahr durch kommunalpolitische Entscheidungen für Resse erwarten lassen.