Infoveranstaltung des SoVD

Wennebostel. Das erste Treffen des SoVD Wedemark nach der Sommerpause findet am Mittwoch, 25. September, bei Bludau in Wennebostel um 14.30 Uhr statt. Der Geschäftsstellenleiter aus dem Beratungscentrum Burgdorf informiert die Teilnehmer über das Thema: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Mitglieder und jeder der Interesse an dem Thema sind herzlich willkommen.