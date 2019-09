Infoveranstaltungen

Glasfaser-Ausbau in der Wedemark

Wedemark. Folgende Infoveranstlatungen gibt es zum Glasfaserausbau für die Wedemärker Bürger: Für die Bürger aus Oegenbostel/Bestenbostel findet eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr und ein Beratertagam Sonnabend, 7. September, von 10 bis 15 Uhr auf dem Gutshof Bestenbostel, Alt Bestenbostel 1 statt. Für Hellendorfer gibt es eine Infoveranstaltung am Montag, 9. September, um 19 Uhr und einen Beratertag am Freitag, 13. September, von 15 bis 20 Uhr beim Reitverein Wedemark an der Hellendorfer Straße 1. In Mellendorf gibt es die Infoveranstaltung am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr und den Beratertag am Sonnabend, 14. September, von 10 bis 15 Uhr im Gasthaus Stucke, Wedemarkstraße 4.Weitere Veranstaltung sind in Planung. Weitere Informationen stehen auch unter https://www.htp.net/glasfaser/wedemark/ bereit. Das htp-Infomobil steht noch bis 12. September immer montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr in Elze, Auf dem Farnkamp (gegenüber von EDEKA Lüders).