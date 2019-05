Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Das nächste Inklusionsfrühstück findet am Freitag, 31. Mai, um 9.30 Uhr im Brunnenhof, Burgwedeler Straße 1 statt. Wer mit dabei sein möchte und sich nicht bereits am 25. April beim letzten Frühstück in die Liste eingetragen hat, hole dies bitte nach und melde sich unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31. Das Hotel ist nicht ganz barrierefrei, wer Fragen hierzu hat melde sich bitte unter Telefon (0 51 30) 86 69.