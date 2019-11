Inklusionsfrühstück

Mellendorf. Das nächste Inklusionsfrühstück findet am Freitag, 29. November, um 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 statt. Die Kosten für das Frühstück betragen sieben Euro. Wer mit dabei sein möchte, melde sich bitte unter Telefon (0 51 30) 10 31 bis zum 26. November an. Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann sich im Mehrgenerationenhaus melden. Die Freiwilligenagentur bietet einen Fahrdienst innerhalb der Wedemark zum Inklusionsfrühstück an. Bitte auch hier rechtzeitig unter der der Nummer (0 51 30) 9 74 45 11 den Termin vereinbaren.