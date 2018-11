Inklusionsfrühstück im Café Vatter

Mellendorf. Alle Interessierten treffen sich wie gewohnt am letzten Freitag im Monat dieses Mal im Café Vatter Brotzeit Mellendorf, Wedemarkstraße 88 (am Bahnhof), zum Inklusionsfrühstück. Wer am Freitag, 30. November, um 9.30 Uhr dabei sein möchte, melde sich bitte wie gewohnt unter der Nummer (0 51 30) 10 31 an. Das Treffen im Dezember findet dann wieder im Mehrgenerationenhaus statt. Dort treffen sich die Teilnehmer am Freitag, 28. Dezember, um 14.30 Uhr zum Kaffeetrinken und haben die Jungfer Anni zu Gast. In Anbetracht der Weihnachtstage wird gebeten, sich für diesen Termin unter der

oben angegebenen Nummer schon jetzt anzumelden.