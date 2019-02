Inklusionsfrühstück im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Wie immer findet am letzten Freitag im Monat das Inklusionsfrühstück statt. Treffen ist am Freitag, 22. Februar, um 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6. Eine Anmeldung ist notwendig und erfolgt wie gewohnt unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31. Das Frühstück kostet sieben Euro.