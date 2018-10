Inklusionsfrühstück im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Wie gewohnt am letzten Freitag im Monat findet das Inklusionsfrühstück im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6 diesmal in der Agora statt. Gäste sind herzlich willkommen. Wer am 26. Oktober um 9.30 Uhr mitfrühstücken möchte, melde sich bitte spätestens bis zum 24. Oktober unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 an. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen sieben Euro.

Wer Mitglied bei der Initiative Bürgerbus Wedebiene ist, wird dort einen Termin für den Fahrdienst vereinbaren. Für weitere Transportwünsche steht der Bus des Mehrgenerationenhauses zur Verfügung, bitte anmelden unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11.