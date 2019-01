Inklusionsfrühstück im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Das nächste Inklusionsfrühstück findet am Freitag, 25. Januar, um 9.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6 statt. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31. Das Frühstück kostet sieben Euro. Edgar Luttermann wird den Teilnehmern an diesem Vormittag über seine Reise im November 2018 nach Kolumbien erzählen. Dort hat er Kaffeeplantagen besucht und die Teilnehmer können sich auf einen interessanten Bericht über fairen Kaffeeanbau und seine Reiseerlebnisse freuen.