Inklusionskino

Bissendorf. Die Crew des Inklusionskinos Wedemark lädt herzlich zum ersten Film 2019 ein und zeigt „The Accountant – Der Buchhalter“ am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro an der Abendkasse.

Zum Inhalt: Christian Wolff ist ein Zahlengenie und erledigt als Steuerberater getarnt die Buchhaltung für die gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Doch dann kommt der Steuerfahnder Ray King dahinter und der Hochbegabte muss einen legalen Auftrag annehmen. Zusammen mit der Buchhalterin Dana soll er den finanziellen Unstimmigkeiten in Millionenhöhe einer Robotikfirma auf den Grund gehen. Aber während der Untersuchung kommt es zu einigen rätselhaften Todesfällen in Chris Umfeld.