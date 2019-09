Inklusionskino im Bürgerhaus

Bissendorf. Am Freitag, 13. September, um 19 Uhr findet wieder Inklusionskino im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 statt. Gezeigt wird der Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Der neunjährige, pummelige Hans-Peter wächst im Ruhrpott Anfang der siebziger Jahre auf. Täglich trainiert er im Krämerladen der Großmutter sein Talent, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Auch seine feierwütige Verwandtschaft freut sich über seine Begabung. Getrübt wird die Heiterkeit durch eine Erkrankung der Mutter. Während sein Vater sich keinen Rat weiß, ist Hans-Peter dadurch noch mehr angespornt, sein Talent weiter zu verbessern. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro. Gastgeber ist der Arbeitskreis Inklusion für Menschen mit und ohne Behinderung.

Im Rahmen der Veranstaltungen und Aktionen vom Bündnis gegen Depression in der Region Hannover, wird von KIBIS an diesem Abend mit dem Vorfilm „Helena“ sanft auf das Thema Depression eingesimmt. Die KIBIS wird sich und die Wedemärker Selbsthilfegruppen kurz vorstellen und steht den Besuchern in der Pause und nach Filmende für Fragen rund um das Thema „Depression“ zur Verfügung.