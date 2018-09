Inklusionskino im Bürgerhaus

Film „Das Labyrinth der Wörter“ wird gezeigt

Bissendorf. Das nächste Inklusionskino findet am Freitag, 21. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. Gezeigt wird der Film „Das Labyrinth der Wörter“.Zum Inhalt: Sie (Gisèle Casadesus) heißt Margueritte – mit zwei „t“ – , ist 94 Jahre alt und lebt im vollen Wissen um die Wörter, die sie sich im Laufe ihres Lebens in selbiges gelesen hat. Er (Gérard Depardieu) heißt Germain, ist Analphabet und verliefe sich regelmäßig und gründlich im Labyrinth der Wörter, verfügte er nicht über ein imposantes auditives Gedächtnis. Dennoch hat ihn sein pädagogisches Defizit nicht davor bewahrt, dass Germain Zeit seines Lebens für einen Trottel gehalten wurde und sich somit in die Einsamkeit des Illiteraten zurückzog. Doch als Margueritte in sein Leben tritt, eröffnet sich für Germain auf einmal die Welt der Literatur, was ihn zwar nicht vor Widerständen aus seiner Umgebung bewahrt, ihm andererseits aber zu einem bisher nie gekannten Selbstbewusstsein führt: Germain emanzipiert sich.Viele Menschen in Deutschland können schlecht lesen und schreiben, deshalb zeigt das Inklusionskino zum wiederholten Mal den Film „Das Labyrinth der Wörter“ über die Probleme von einem Menschen der schlecht liest und schreibt, um nochmal auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.