Ins Schleudern geraten

Wennebostel. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr die Straße Hartland (K 107) aus Richtung Gailhof kommend in Richtung Wennebostel. In einer Rechtskurve geriet der BMW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden VW Golf einer 68-Jährigen. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die 68-Jährige wurde leicht am Arm verletzt.