Linux statt Windows im MGH

Mellendorf. Am Sonnabend, 22. Februar, findet im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf von 14 bis 18Uhr eine Linux-Installations-Party statt. Linux ist ein freies Betriebssystem, das von jedem kostenlos verwendet werden kann, zum Beispiel als Ersatz für Windows XP und Windows 7. Es läuft meist schneller und kann auch auf älteren Computern installiert werden, die für Windows 10 zu langsam sind. Darüber hinaus ist es kaum anfällig für Viren. Jeder, der Interesse hat, sich über Linux zu informieren, ist herzlich willkommen. Auf mitgebrachten Laptops können die Teilnehmer zusammen Linux installieren. Es wird Schritt für Schritt gezeigt, wie es geht. Nach der Installation stehen tausende Open-Source-Anwendungen zur Verfügung sowie alle Standardprogramme wie Firefox und LibreOffice. Wichtig ist, dass für alle Fälle vorher eine Sicherung der Daten gemacht wird – je nach Umfang auf externer Festplatte oder USB-Stick. Auch dafür wird Hilfe angeboten, aber es wird jedoch keinerlei Haftung bei eventuellem Datenverlust übernommen. Darüber hinaus treffen sich die an Linux interessierten Wedemärker jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus zum Austausch und um sich bei Problemen gegenseitig zu helfen.Auch hier ist jeder herzlich eingeladen, der Interesse an Linux hat. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.lugw.de.