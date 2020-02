Intensive Proben für das Konzert des Musikzuges

Ein besonders intensiver Probentag findet immer an einem Samstag circa vier Wochen vor dem Konzert statt. Dann treffen sich die Musiker morgens im Heideheim in Bissendorf-Wietze und proben bis nachmittags. So auch wieder am 29. Februar. Neben dem klassischen böhmischen Block werden in diesem Jahr auch Ohrwurmgarantien wie ein Medley von der Band Queen gespielt werden. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr wird die Vorstellung des neuen Dirigenten sein: Klaus Breitkopf und Marius Minke werden sich die musikalische Leitung des Konzerts teilen.