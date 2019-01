Intensivkurse der VHS

Englischkenntnisse auffrischen

Burgwedel. Folgende Intensivkurse starten in Kürze in Burgwedel für Interessierte, die ihre Englischkenntnisse aufrischen möchten: Englisch A1/Intensivkurs (Basiswissen oder geringe Vorkenntnisse) – Der Kurs wendet sich an Anfänger und Lernende mit geringen Vorkenntnissen. Wortschatz und Grammatik werden soweit erarbeitet, dass sie als Grundlage für eine einfache Kommunikation dienen können. Der Kurs findet statt von Montag, 28. Januar, bis Freitag, 1. Februar, jeweils 8.45 bis 12 Uhr, Kursgebühr: 80 Euro, Kursnummer: X723018; Englisch B2/Intensivkurs (Basiswissen: sechs Jahre Schulwissen) – Ziel des Kurses ist die sichere und fließende Konversation. Wiederholung und Erweiterung des Vokabulars und der Grammatikkenntnisse bilden die tägliche Basis. Anhand von Texten, Geschichten und Zeitungsartikeln werden die Teilnehmer ihre Lese- und Schreibfähigkeiten ausbauen und ihre Kommunikation verbessern. Der Kurs findet statt am Montag, 28. Januar, bis Freitag, 1. Februar, jeweils 8.45 bis 12 Uhr, Kursgebühr: 80 Euro, Kursnummer: X723318.Beide Kurse finden in der VHS Burgwedel, Auf dem Amtshof 8 in Burgwedel statt. Beratung bei Jasmin Pastuschek, Telefon (0 51 39) 97 03 91, pastuschek@vhs-hannover-land.de; Anmeldung bei Elke Zimmermann, Telefon (0 50 31) 97 10 75, zimmermann@vhs-hannover-land.de oder online über die Internetseite www.vhs-hannover-land.de sowie in allen Geschäftsstellen des Zweckverbandes.