Interessanter Vortrag

„Digitale Welten – was nutzt mein Kind?“

Resse. Das Thema wird bereits im Grundschulalter immer dringlicher und so ist es unglaublich wichtig, dass Eltern sich mit der Thematik auseinandersetzen. Über die Landesstelle Jugendschutz Hannover konnte die Grundschule Resse einen Vortrag zum Thema „Digitale Welten – was nutzt mein Kind?“ organisieren. Dieser findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Mooriz in Resse statt und ist kostenfrei. Adele Mecklenborg, Eltern-Medien-Trainerin, wird den Vortrag halten, die Inhalte sind so abgestimmt, dass sie auch bereits für Eltern von Kindern im Grundschulalter wichtig sind.