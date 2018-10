Gemeinsam tanzen, reden, lachen und essen

Mellendorf. Am Freitag, 19. Oktober, startet wieder die Internationale Frauendisco von Frauen für Frauen. Ab 19 Uhr läuft die Tanzmusik im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Alle Mitbürgerinnen der Wedemark – egal aus welchen Teilen der Welt sie stammen und wie alt sie sind – sind zur Internationalen Frauendisco in der Wedemark eingeladen. Die Disco wird ehrenamtlich organisiert und durchgeführt.Gemeinsam tanzen, reden, lachen und essen die Frauen aus allen Himmelsrichtungen des Globuses. Das Bufett besteht aus den Beiträgen der einzelnen Teilnehmerinnen, leckere Speisen aus unterschiedlichen Kulturen bestücken die Tische. Die Internationale Frauendisco findet jeden dritten Freitag im Monat (außerhalb der Ferien) von 19 bis 22.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Berthold- Otto-Schule, Im Gilborn 6, Mellendorf statt. Veranstaltet wird die Internationale Frauendisco von der Gemeinde Wedemark unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten Silke Steffen-Beck in Kooperation mit der Freiwilligenagentur der Wedemark. Sie wird finanziell gefördert durch die Region Hannover.