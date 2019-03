Irischer Abend

Elze. Am Sonnabend, 23. März, veranstaltet der Schützenverein Elze im Schützenhaus einen Irischen Abend für alle Interessierten, die nicht Mitglied im Verein sein müssen. Einfach dabei sein und sich überraschen lassen, wenn es um 19 Uhr alles rund um den irischen St. Patricks Day gibt. Es wird ein Büfett mit Ham-Filet mit honey-mustard-crusted (Schinkenbraten mit Honig-Senf-Kruste, Irish Stew, Irish Salmon in Salzkruste (Wildlachs), Calcannon (Kohl-Kartoffel-Stampf) und irischem Apfelkuchen zum Preis von 30 Euro geboten. Das Rahmenprogramm verspricht Geschichten zum St. Patricks Day, Dudelsackmusik live und einiges mehr. Für Getränke Guiness-Bier, Irischer Whiskey und alkoholfreie Getränke ist in irischer Atmosphäre gesorgt. Anmeldungen bis zum 18. März bei Renate Bulitz unter Telefon (0 51 30) 51 80.