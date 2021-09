ISS am Nachthimmel

Wedemark. Im September ist die Internationalen Raumstation (ISS) an folgenden Terminen am Nachthimmel zu sehen: Sonnabend, 25. September, von 20.15 bis 20.18 Uhr; Sonntag, 26. September, von 21.05 bis 21.08 Uhr und am Montag, 27. September, von 20.18 bis 20.22 Uhr.

Die ISS wird dabei zu Beginn am Westhimmel auftauchen, dort zunächst stetig aufsteigen und schon bald als heller Lichtpunkt zu sehen sein, bevor sie am östlichen Himmel abtaucht und schwächer wird. Der ganze Vorgang dauert nur wenige Minuten. Voraussetzung hierfür ist klares Wetter. Wer dabei einen Blick auf den Sternenhimmel wirft, wird tief im Süden einen hellen Stern bemerken. Genau genommen ist es kein Stern, sondern der Planet Jupiter. Mit einem Fernglas lassen sich dicht am Planeten seine vier hellsten Monde beobachten, eine ruhige Hand vorausgesetzt.