Ist das Putzen von Nutzen?

Nistkastenreinigungsaktion des NABU

Wedemark. Das Beobachten der Gartenvögel macht zu jeder Jahreszeit Freude.Im September hat auch der letzte Vogelnachwuchs das Nest verlassen, Vogelflöhe und Milben fühlen sich in dem alten Nistmaterial weiterhin sehr wohl. Daher ist nun der richtige Zeitpunkt für die Kontrolle und die Reinigung der Nistkästen gekommen. Wie reinigt man richtig? Welche unterschiedlichen Nistkästen gibt es? Wie schützt man sich selbst vor dem Staub aus dem Nest? Welches Werkzeug wird benötigt? Wer hat hier erfolgreich gebrütet? Wie werden Nistkästen optimal im Garten aufgehängt? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, sowie verschiedene Nistkästen vorzustellen lädt der NABU Wedemark zu einer gemeinsamen Nistkastenreinigungsaktion am Sonnabend, 26. Oktober, von 14 bis 16 Uhr auf das Waldhausgelände ein. Außerdem gibt es neben der Beratung auch die Möglichkeit zum Erwerb von Nisthilfen. Das Gelände befindet sich an der K144 zwischen Mellendorf und Wiechendorf in der Nähe vom Lönssee und ist ausgeschildert. Die Besucher werden gebeten an der Straße zu parken.