Ist denn heut‘ schon Weihnachten?

Mellendorf. Ist denn heut‘ schon Weihnachten? Nein, natürlich nicht. Aber die Vorbereitungen für den Mellendorfer Weihnachtsmarkt laufen bereits auf Hochtouren. Am Sonnabend, 7. Dezember, leuchten sie wieder, die vielen hundert Lichter und zaubern ein wunderschönes weihnachtliches Ambiente rund um die evangelische Kirche in Mellendorf. Verlockende Düfte werden die Besucher zu den verschiedenen kulinarischen Leckereien führen. „Ob Bratwurst, Kartoffelpuffer, leckere Waffeln, Heißgetränke mit und ohne Schuss und vieles mehr lockt die Besucher hoffentlich auf unseren kleinen feinen Markt“, sagt die Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas. In diesem Jahr wird es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren aber eine Änderung geben. Lange haben die Mitglieder des Budenausschusses überlegt, wie man den Weihnachtsmarkt vom äußeren Erscheinungsbild attraktiver gestalten könnte. In diesem Jahr wird es den Ausstellern nun möglich sein, Holzbuden zu mieten. Diese Buden werden vom Budenausschuss transportiert, sowie auf- und abgebaut. „Es soll ein hübsches kleines Weihnachtsdorf entstehen und wir hoffen, dass es dann so richtig gemütlich und einladend erscheint“, so Borgas.

Diese begrenzt zur Verfügung stehenden Buden können ab sofort bei Jessica Borgas unter Jessi@borgas-home.de angefragt und gemietet werden.