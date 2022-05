István Ella spielt Bach

„Wir als Kirchengemeinde freuen uns sehr, dass István Ella nach der langen Corona-Zwangspause und der Überarbeitung unserer Orgel wieder ein Konzert in unserer Kirche gestalten wird“, sagt Organisator Rolf Barth. Der international renommierte Organist István Ella war bereits mehrfach in St. Georg zu Gast. Er wurde 1947 in Veresegyház in der Nähe von Budapest geboren. An der Budapester Ferenc Liszt Musikakademie studierte er Orgel und Chorleitung; nach dem Abschluss 1971 führten ihn weitere Studien nach Weimar und Leipzig zu Johannes Ernst Köhler (Orgel und Improvisation) und Olaf Koch (Dirigieren). Sein Diplom als Dirigent erhielt er 1974 in Wittenberg, wo er das Philharmonische Orchester der Stadt Halle dirigierte. Als Orgelkünstler wurde István Ella bei internationalen Wettbewerben mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Von 1976 bis 1986 war er künstlerischer Leiter und Solist des Corelli Kammerorchesters, das sich der werkgetreuen Wiedergabe barocker und klassischer Kompositionen auf historischen Instrumenten widmet; zeitgleich war er als Solist der Ungarischen Nationalphilharmonie tätig. 1989 gründete er den Budapester Bach-Chor, den er noch heute leitet. 1999 wurde Ella der Liszt-Preis verliehen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Zum Schutz vor Corona bittet die Kirchengemeinde alle Besucherinnen und Besucher, eine FFP2-Maske zu tragen.