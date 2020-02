Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Wedemark

Bissendorf. Die erste Informations- und Netzwerkveranstaltung der Wirtschaftsförderung zum Thema IT-Sicherheit findet am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf statt – Partner bei diesem Termin ist die Initiative „mit uns digital!“ Christopher Tebbe, Experte für IT- Sicherheit beim Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 „mit uns digital!“ in Hannover präsentiert den Vortrag „IT-Sicherheit – Den Gefahren begegnen“. Das Kompetenzzentrum hilft Unternehmen des Mittelstandes, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Kontext von Digitalisierung und Industrie 4.0 zu stärken. Es ist ein Förderprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.Auf Einladung der Gemeindewirtschaftsförderin Antonia Hingler wird Christopher Tebbe als Experte Anhand von Praxisbeispielen erläutern, welche Gefahren für Unternehmen beim Thema IT-Sicherheit bestehen können. Weitere Inhalte der Veranstaltung sowie die Anmeldung zu dem Informations- und Netzwerkabend, finden Interessierte auf dem Internetauftritt der Gemeinde unter: www.wedemark.de/gefahrenbegegnen .Die Veranstaltung ist für Unternehmer aus der Wedemark kostenfrei. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Bereits ab 18 Uhr stehen die Experten mit einem Roadshowbus zur „Digitalen Fabrik“ allen Interessierten vor dem Bürgerhaus in Bissendorf zur Verfügung. Im Roadshowbus wird am Beispiel einer kleinen Fabrik gezeigt, welche Schritte im Rahmen der Digitalisierung bei der Fertigung möglich wären. Nähere Informationen zur Initiative „mit uns digital!“ im Allgemeinen und dem Roadshowbus im Besonderen finden Interessierte auch unter: https://www.mitunsdigital.de/roadshows/.