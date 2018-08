Italienisch Kochen

Noch freie Plätze bei VHS-Kurs

Burgwedel. Um den Geschmack Italiens zu erleben, muss es nicht immer das italienische Restaurant um die Ecke sein. In diesem Kochkursus werden die Teilnehmer die natürliche und schmackhafte italienische Küche kennenlernen. An jedem Abend wird ein 4-Gänge-Menü gekocht, das dann gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre gegessen wird. Das bedeutet, dass die Teilnehmer alle Gerichte sofort probieren können. Sie bekommen wichtige Tipps und Tricks für sich, ihre Familie und die Freunde. Zu Beginn werden verschiedene Vorspeisen zubereitet, zum Beispiel Gemüsevariationen, klassische Antipasti und Pizzen. Der Zwischengang kann aus leichten Pasta-Variationen, Fisch- oder Fleischgerichten bestehen und anschließend folgt ein leckerer Hauptgang. Hier werden Fleisch-, Nudel- oder Fischgerichte mit Beilagen serviert. Abgerundet wird das Menü mit einem klassisch italienischen „Dolce“. Als besonderes Highlight für die nächste Party zu Hause backen die Teilnehmer allabendlich eigenes italienisches Brot. Die Materialkosten werden nach Verbrauch abgerechnet. Der Kurs findet statt in Großburgwedel, Oberschule, Auf der Rahmhorst 2 ab Mittwoch, 19. September, von 18 bis 21.45 Uhr an vier Unterrichtstagen, Kursnummer: W920917.