Jacke gestohlen

Buchholz. Diebe öffneten auf bislang unbekannte Weise am Mittwoch, zwischen 12.30 und 13 Uhr einen Pkw, der auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Jacke, in der sich eine Brieftasche mit verschiedensten Karten und Ausweisen befand. Bargeld wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 8 003 50 entgegen.