Jagdhornbläserkorps des Hegering Wedemark hat ein neues Probendomizil

Jagdhornbläserkorps des Hegering Wedemark hat ein neues Probendomizil

Wedemark. Der Gemeinderaum der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen steht der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings leider nicht mehr zur Verfügung. Eine Jagdhornbläsergruppe ohne nennenswerte Einkünfte, kann eine vertraglich festgesetzte Summe für eine Raumnutzung nicht aufbringen. Umso mehr freut sich die Gruppe, dass sie ab sofort im Gemeinderaum der Christophorus-Kirche, Christophorus-Kirchweg 2 proben dürfen. An der Jagdmusik Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Die Proben finden immer dienstags in der Zeit von 20 bis 21 Uhr statt. Der Höhepunkt in diesem Jahr ist wieder die Hubertusmesse am Sonntag, 3. November, in Bissendorf.