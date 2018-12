Jahresabschluss beim SoVD

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark/Fuhrberg lädt seine Mitglieder und Gäste recht herzlich zur Jahresabschlussfeier ein. Diese findet am Sonntag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Bei weihnachtlicher Atmosphäre und Gesang soll der Jahresausklang gefeiert werden. Es wird vorab um Anmeldungen gebeten. Diese kann bei Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00 erfolgen. Der Ortsvorstand freut sich auf rege Beteiligung und wünscht allen Mitgliedern in den Kreisen der Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen gesunden Rutsch in neue Jahr 2019.