Jahresabschlussfeier

Wennebostel. Am Sonnabend, 14. Dezember, findet ab 14.30 Uhr die Jahresabschlussfeier des SoVD Wedemark in der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel statt. Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Um eine Anmeldung bis zum 11. Dezember wird gebeten unter den Telefonnummern (0 51 30) 54 00 und Hanna Schütz (0 51 30) 12 13.