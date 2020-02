Jahreshauptversammlung der DLRG

Schlage-Ickhorst. Die DLRG-Ortsgruppe Wedemark lädt ihre Mitglieder sowie alle Interessierten zur Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 ein. Auch Eltern und Trainingsteilnehmer sind bei der Versammlung herzlich willkommen. Die Vollversammlung findet am Sonnabend, 7. März, um 18 Uhr im Restaurant „Zum Alten Zöllnerhaus“, Wiechendorfer Straße 1 in Schlage-Ickhorst statt. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr wird es unter anderem auch um die Haushaltsplanung für 2020 gehen. Anträge für die Sitzung müssen mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wird vor Ort ausliegen und kann per E-Mail an vorsitz@wedemark.dlrg.de angefordert werden. Im Laufe der Versammlung wird es eine Pause für gemeinsames Essen geben.