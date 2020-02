Jahreshauptversammlung der SSG Scherenbostel

Scherenbostel. Die Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel (SSG) lädt alle Mitglieder am Freitag, 21. Februar, zur Jahreshauptversammlung ein. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Scherenbostel. Außer den Rechenschaftsberichten des Vorstandes, der Sparten sowie der Kassenprüfer stehen turnusmäßig die Wahlen des gesamten Vorstandes auf der Tagesordnung. Außerdem werden langjährige Mitglieder geehrt und die Termine für die Veranstaltungen 2020 bekannt gegeben. Die Tagesordnung kann auf www.ssg-scherenbostel.de sowie im Schaukasten des Vereins eingesehen werden.