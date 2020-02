Jahreshauptversammlung der Tanzsparte „Rot-Weiß“

Mellendorf. Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Tanzsportabteilung „Rot-Weiß“ des Mellendorfer TV findet am Montag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte „Herzblut“ des MTV statt. Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Neben den Berichten der Spartenleitung und Übergabe der Tanzsportabzeichen stehen wieder einige Neuwahlen an. Die gesamte Tagesordnung wurde den Mitgliedern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 9. März schriftlich bei der Spartenleitung unter spartenleitung@tanzsport-mellendorf.de einzureichen.