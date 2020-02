Jahreshauptversammlung des Automobil Club Wedemark im ADAC

Resse. Am kommenden Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr lädt der Automobil Club Wedemark im ADAC zur Jahreshauptversammlung in den Heidegasthof Löns in Resse ein. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder und die, die es werden wollen. Unter anderem stehen Neuwahlen verschiedener Vorstandsposten und Aktivitäten für 2020 auf der Tagesordnung. Der 1. Vorsitzende Dirk Rapke und sein Vorstandsteam freuen sich auf viele Teilnehmer.