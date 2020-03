Jahreshauptversammlung des DRK

Elze. Am Mittwoch, 25. März, findet die Jahreshauptversammlung des DRK Elze-Bennemühlen in den DRK-Räumen an der Poststraße statt. Um 17 Uhr sind alle Mitglieder des Vereins herzlich eingeladen dieser beizuwohnen. Auf dem Programm steht unter anderem die Neuwahl der ersten Vorsitzenden.