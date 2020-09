Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Resse

Resse. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Resse findet am Donnerstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in den Räumlichkeiten des Schützenvereins Resse (Eingang rechts vom Schulgebäude) unter den derzeit geltenden Hygienemaßnahmen und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter statt. Alle Mitglieder des Fördervereins der Grundschule sind herzlich eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl des Vorstands und des Kassenprüfers, sowie der Jahresbericht. Damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, wird um Voranmeldung unter Telefon (01 72) 5 78 53 62 oder per E-Mail an e-polzer@gmx.de. Der Vorstand freut sich auf viele Mitglieder.