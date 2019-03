Jahreshauptversammlung des Gemischten Chores Wennebostel

Wennebostel. Am Sonnabend, 23. März, findet um 18 Uhr im Gasthaus Bludau die Jahreshauptversammlung des Gemischten Chores Wennebostel statt. Neben dem Jahresbericht des Vorsitzenden und dem Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer wird es einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr mit den zahlreichen Aktivitäten aber auch aktuelles für die zukünftige Neuausrichtung des Chores geben. Wie bereits im letzten Jahr, so gibt es auch in diesem Jahr nach der Eröffnung wieder ein gemeinsames warmes Essen. Um ein zahlreiches Erscheinen möglichst vieler Mitglieder wird gebeten.