Jahreshauptversammlung des Mellendorfer TV

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Mellendorfer TV findet am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Mellendorfer TV, Industriestraße 37 statt. Tagesordnung: Eröffnung und Begrüßung; Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit; Bestätigung der Tagesordnung; Ehrung verstorbener Mitglieder; Grußworte; Genehmigung des Protokolls derHauptversammlung vom 5. April 2019, Bericht des 1. Vorsitzenden, Kurzberichte aus den Sparten, Bericht des Kassenwarts, Aussprache zu den Berichten, Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Vorstandes, Satzungsänderung (Einsicht der neuen Satzung (Entwurf) auf der Internetseite des Mellendorfer TV unter www.mellen-dorfer-tv.de oder auf Anforderung in der Geschäftsstelle erhältlich), Wahlen des Vorstandsvorsitzenden, des Vorstandes Sportbetrieb (ein Jahr), des Vorstandes Finanzen (ein Jahr), des Vorstandes Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, des Vorstandes Netzwerkpflege Verwaltung und Politik (ein Jahr), des Schriftführers, des Jugendwartes, des Pressewartes, der Kassenprüfer. Weiterhin auf der Tagesordnund: Ehrungen, Anträge und Verschiedenes. Anträge zur Tagesordnung waren demVorstand gemäß Satzung bis zum 31. Dezember des Vorjahresschriftlich einzureichen.