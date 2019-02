Jahreshauptversammlung des TC Wedemark

Mellendorf. Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr im Clubhaus des TC Wedemark statt. Wie in jedem Jahr werden der Vorsitzende, die Sport und Jugendwarte über das vergangene Jahr berichten. Auch der Kassenwart wird seinen Jahresbericht abgeben. In diesem Jahr stehen jedoch auch Neuwahlen des gesamten Vorstandes an. Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.