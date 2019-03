Jahresmitgliederversammlung der CDU Hellendorf

Hellendorf. Am Montag, 1. April, findet um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hellendorf die Jahresmitgliederversammlung der CDU Hellendorf mit Vorstandswahlen statt. Mit Veränderungen im Vorstand ist zu rechnen.Vorab lädt der CDU-Vorsitzende Carsten Wandke um 19 Uhr die Mitglieder zu einem Essen, geliefert von einem Hellendorfer Caterer, ein. Die Mitglieder, die schon an dem Essen teilnehmen möchten, melden sich bitte bis Mittwoch, 27. März, bei Lindy Bötel unter Telefon (0 51 30) 26 83 an. Der Gemeindeverbandsvorsitzende Felix Adamczuk berichtet über seine Arbeit im Gemeindeverband und im Gemeinderat. Der Vorsitzende der CDU Hellendorf und Ortsbürgermeister Carsten Wandke informieren über die Aktivitäten der CDU Hellendorf. Die Versammlung ist öffentlich.