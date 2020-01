Jahresversammlung

Bissendorf. Die Jahreshauptversammlung des Vereins MPM findet am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Bürgersaal in Bissendorf statt. Für das leibliche Wohl sorgt das Spendencafé. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Vorstandes Aktivitäten in 2020/2021, die Wirtschaftsmesse sowie das 25-jährige Jubiläum. Zusätzlich gewünschte Themen bitte bis zum 15. Januar unter vorstand@mpm-mellendorf.de bekannt geben. Um die Räumlichkeit sowie Essen und Getränke entsprechend planen zu können, wird um Rückmeldung bis zum 15. Januar an vorstand@mpm-mellendorf.de oder per Telefon (01 71) 6 13 26 86 (SMS oder Whatsapp) gebeten.