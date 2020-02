Jahresversammlung

Brelingen. Der 1. FC Brelingen lädt am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die Brelinger Mitte ein. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem Wahlen und Ehrungen und ist auf der Homepage des 1. FC nachzulesen und hängt in der Turnhalle, dem Sporthaus und im Restaurant Saloniki aus. Zu Beginn der Versammlung kann ein Tellergericht zum Preis von fünf Euro bestellt werden.