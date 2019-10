Jahrmarkt mit Laternenumzug

Brelingen. Auch in diesem Jahr findet wieder der traditionelle Jahrmarkt mit Laternenumzug statt, zu dem alle Kinder in Brelingen eingeladen sind. Der Jahrmarkt beginnt am Mittwoch, 6. November, um 16.30 Uhr in der Marktstraße vor dem Haus der Brelinger Mitte, der beliebte Laternenumzug beginnt um 18.30 Uhr vor dem Edeka-Markt Poppe und wird in diesem Jahr von dem Musikcorps Langenforth sowie der Brelinger Jugendfeuerwehr begleitet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Speziell auf die kleineren Besucher wartet zudem ein Kinderkarussell.