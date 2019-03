Jazz in Resse

Resse. Am Mittwoch, 1. Mai, gibt es Jazz in der Resser Ortsmitte. Freunde der Jazzmusik sollten sich den 1. Mai vormerken. Auf Einladung der Fraktionen von SPD und CDU im Resser Ortsrat spielt an diesem Tag die „Swing Company“ von Fredo Fleischmann ab 12 Uhr.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, nähere Einzelheiten wollen die Organisatoren noch rechtzeitig bekannt geben.