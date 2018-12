Jetzt Kinder für Kita- und Betreuungsplätze anmelden

Online-Vergabesystem der Gemeindeverwaltung erleichtert Verfahren

Wedemark. Das neue Kita-Jahr wirft seine Schatten voraus: Kinder können ab sofort und bis zum 31. Januar 2019 für die Tagespflege und für Kitas angemeldet werden. Die Anmeldungen sollen online über die Homepage der Gemeinde Wedemark erfolgen. Eltern in der Wedemark können ihre Kinder komfortabel online für eine Betreuung im kommenden Kindertagesstättenjahr anmelden. Der Betreuungszeitraum beginnt am 1. August 2019, die Anmeldungen dafür müssen bis Ende Januar vorgenommen werden. Die Anmeldungen für die Kindertagespflege (Betreuung durch eine Tagesmutter oder Tagesvater) sowie für alle Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort und Schulkinderbetreuung) in der Gemeinde Wedemark für das Kindertagesstättenjahr 2019/2020 (ab 1. August 2019) sind bis zum 31. Januar 2019 vorzunehmen.Benötigt wird lediglich eine gültige E-Mail-Adresse. Auf www.wedemark.de/anmeldung-kinderbetreuung können Eltern ihre Anmeldungen direkt ausfüllen und übermitteln. Das gilt noch für das aktuelle Kita-Jahr (2018/2019), das kommende Kita-Jahr 2019/2020 sowie bereits für das übernächste Kita-Jahr 2020/2021. Häufig gestellten Fragen zur Kinderbetreuung werden online unter www.wedemark.de/kinderbetreuung-faq beantwortet. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter vom Team Kinderbetreuung per E-Mail unter kinderbetreuung@wedemark.de zur Verfügung.Familien, die für die Platzvergabe eine Dringlichkeit (zum Beispiel wegen Berufstätigkeit) geltend machen möchten, sollten unbedingt auch den Dringlichkeitsnachweis zur Kinderbetreuung einreichen – Auf dem Portal ist das Formular hinterlegt.