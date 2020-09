Jetzt mit Terminvergabe

Offene Sprechstunde für Erziehungsfragen

Mellendorf. Gemeinsam haben die Lebensberatungsstelle Burgwedel, Isernhagen und Wedemark und das Familienzentrum emilie entschieden, für die „offene Sprechstunde für Erziehungsfragen“ ab Oktober Termine zu vergeben, um Wartezeiten zu vermeiden und besser planen zu können. Dieses kostenfreie und vertrauliche Angebot können Familien aus der Wedemark nutzen, wenn sie Fragen zur Erziehung haben oder sich Hilfe wünschen.Susanne Hondl, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und Psychotraumatherapeutin, kommt an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 15.30 Uhr in das „Sonnenzimmer“ des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf.Die nächsten Termine in diesem Jahr sind der 1. Oktober, 5. November und der 3. Dezember. Im gemeinsamen Gespräch kann Susanne Hondl den Eltern einen Weg für ihre individuelle, maßgeschneiderte Unterstützung aufzeigen. Die Lebensberatungsstelle ist zur Terminabsprache unter Telefon (0 51 39) 89 28 28 zu erreichen.